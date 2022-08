Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 23. August 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Kelleraufbruch, Fahrradteile entwendet

Sonntag, 21.08.2022, 13:00 Uhr, bis Montag, 22.08.2022, 20:30 Uhr

Zwischen Sonntagmittag und Montagabend gelangten unbekannte Täter nach Aufbrechen einer Tür in einen Kellerraum eines Wohnhauses in der Straße In den Blumentriften in Salzgitter. Aus dem Keller wurde ein Fahrradrahmen sowie diverse Fahrradzubehörteile im Gesamtwert von rund 4500 Euro entwendet. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: Einbruchsversuch scheitert

Sonntag, 21.08.2022, 22:00 Uhr, bis Montag, 22.08.2022, 17:20 Uhr

Unbekannte Täter versuchten zwischen Sonntagabend und Montagabend über das Dach in das vereinsheim des Kleingartenvereines Marienbruch, Neißestraße, einzusteigen. Dieser Versuch scheiterte offensichtlich, ein Eindringen in die Räumlichkeiten fand nicht statt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich indes auf zirka 3000 Euro. Hinweise: 05341 / 1897-0.

