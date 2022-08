Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 22. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Müllbehälter brennt

Montag, 22.08.2022, gegen 02:30 Uhr

Am Montagmorgen, gegen 02:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Inhalt eines Müllbehälters in der Dürerstraße in Wolfenbüttel in Brand. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr griff das Feuer auf einen zweiten Behälter über. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zwei weiter Müllbehälter, Teile eines Holzzaunes sowie ein parkender PKW beschädigt. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

