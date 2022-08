Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 21. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Pkw-Diebstahl

Freitag, 19.08.2022; 15:30 Uhr bis Samstag, 20.08.2022; 09:00

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen in der Grüssauer Straße abgestellten VW Touareg in weiß. Der Wert des Fahrzeuges wird mit circa 30.000,- Euro angegeben. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0.

Wolfenbüttel: Gefährliche Körperverletzung

Samstag; 20.08.2022; gegen 04:00 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Kneipe in der Mühlenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei gerieten zunächst ein 22-jährigen Mann aus Salzgitter und ein 26-jährigen Mann aus Wolfenbüttel in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlug der 26-jährige zusammen mit zwei weiteren, bislang unbekannten, Männern auf das 22-jährige Opfer ein. Das Opfer wurde durch mehrere Schläge im Gesicht verletzt. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Wolfenbüttel: Auseinandersetzung - Schussabgabe durch Schreckschusswaffe

Sonntag, 21.08.2022; gegen 02:25 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in der Gebrüder-Welger -Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Mann aus Salzgitter und einem 25-jährigen Mann aus Wolfenbüttel. Vorausgegangen waren verbale Streitigkeiten. Diese wollte man nun "klären". Dabei versetzte der 32-jährige dem 25-jährigen Opfer unvermittelt einen "Kopfstoß". Anschließend griff der Angreifer zu einer mitgeführten Pistole und feuerte mehrere Schüsse auf das Opfer ab. Danach flüchtete der Angreifer mit weiteren Personen in einem Pkw vom Tatort. Im Rahmen von polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der betreffende Pkw durch Polizeikräfte festgestellt und kontrolliert werden. Dabei wurden in dem Pkw zwei Schreckschusswaffen mit dazugehöriger Munition vorgefunden. Mehrere Strafverfahren wurden gegen eingeleitet. Der Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Schreckschusswaffen und Munition wurden sichergestellt. Das Opfer wurde nicht verletzt. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Schüssen tatsächlich auch um Schreckschussabgaben handelte.

Wolfenbüttel: Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen

Samstag, 20.08.2022, gegen 06:10 Uhr

Am frühen Samstagmorgen sollte eine männliche Person in einem Vorraum eines Bankgebäudes kontrolliert werden. Zuvor hatten Zeugen einen hilflosen schlafenden Mann in der Bank gemeldet. Auf Ansprache der Polizisten vor Ort reagierte der Mann sofort beleidigend und bedrohte die Beamten. Mit der Feststellung seiner Personalien zeigte sich der 74-jährige Mann aus Wolfenbüttel offensichtlich nicht einverstanden und drohte den Beamten erneut Schläge an und versuchte zunächst die Bank zu verlassen. Plötzlich ging der 74-jährige aggressiv mit bedrohlicher Haltung auf einen eingesetzten Polizeibeamten zu und versuchte diesen zu attackieren. Daher wurde der Angreifer unter Kontrolle gebracht und es mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Gegen den alkoholisierten Verursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Wolfenbüttel: alkoholisierter Autofahrer

Sonntag, 21.08.2022, gegen 01:20 Uhr

In der Samstagnacht wurde ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Harz auf der Straße Harztorwall durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Dabei fiel eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers auf und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

