Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Peine vom Samstag, den 20.08.2022

Peine (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl

Am Samstag, zwischen 02:20 Uhr - 02:24 Uhr, kam es in der Echternstraße in Peine zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in die Räumlichkeiten eines Elektrohandels. Hierbei versuchten die bislang unbekannten Täter, sich mittels Aufhebeln Zugang zu den o.g. Räumlichkeiten zu verschaffen. Die Täter wurden während der Tatbegehung jedoch durch Anwohner gestört und flüchteten daraufhin unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Peine zu melden, Tel.: 05171-9990.

_______________________________________________

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, den 19.08.22, Zeitraum 21:10 Uhr - 21:15 Uhr, ereignete sich in der Straße Hahnendamm in Hohenhameln ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von Unfallort entfernte. Hierbei befuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem schwarzen Pkw der Marke Volkswagen (weitere Informationen zum Pkw liegen nicht vor) die Straße Hahnendamm in Richtung der Straße Zimmerplatz. Dabei beschädigte der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem VW beim Vorbeifahren den Seitenspiegel eines ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Mercedes-Benz. Anschließend verließ der VW-Fahrer mit seinem Pkw unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine oder Ilsede zu melden. ________________________________________

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, den 20.08.22, befuhr ein 18-jähriger Braunschweiger um ca. 00:40 Uhr mit seinem Pkw die Lange Straße in Bortfeld. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die kontrollierenden Polizeibeamten fest, dass der 18-Jährige seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 18-jährigen Braunschweiger wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell