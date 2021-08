PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Wohnung +++ Zeugen nach Betrug in Steinbach gesucht +++ Auseinandersetzung auf Parkplatz +++ Widerstand geleistet +++ Unfall unter Drogen gebaut

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher erbeuten Schmuck, Steinbach, Im Wingertsgrund, Dienstag, 24.08.2021, 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend brachen Unbekannte in Steinbach in der Straße "Im Wingertsgrund" in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten dabei Schmuck im Wert von etwa 1.500 Euro. Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr machten sich die Täter die Abwesenheit der Bewohnerin zu Nutze und stiegen auf bislang unbekannte Art und Weise in die Räumlichkeiten ein. Dort angekommen begaben sich die Einbrecher in einen Schlafraum und stahlen den hochwertigen Schmuck. Im Anschluss gelang den Einbrechern ungesehen die Flucht.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen

2. Betrüger gelangen an Bargeld - Zeugen gesucht, Steinbach, Frankfurter Straße Dienstag, 24.08.2021, 14:45 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag gelang es schamlosen Betrügern einen Mann aus der Frankfurter Straße in Steinbach hinters Licht zu führen und um sein Bargeld zu erleichtern. Der 81-Jährige erhielt einen Anruf einer unbekannten Frau, die ihm gegenüber glaubhafte machte, bei ihr würde es sich um seine Ehefrau handeln. Die Unbekannte erzählte dem Steinbacher, sie habe soeben einen Verkehrsunfall verursacht und benötige eine hohe Kaution. Hierbei wurde ein Treffen mit einem angeblichen Polizeibeamten vereinbart, welcher kurz darauf an der Haustür des Seniors erschien und eine Kassette mit verschiedenen Dokumenten und Bargeld im vierstelligen Bereich entgegennahm. Im Anschluss floh der Geldempfänger in unbekannte Richtung. Der 81-Jährige stellte daraufhin fest, dass er einem Betrug aufgesessen war und verständigte seine Ehefrau und die Polizei. Der Abholer sei Brillenträger gewesen und etwa 170 cm bis 175 cm groß gewesen. Er habe ein dunkelblaues Sakko mit orangenem Einstecktuch, ein weißes Hemd samt blauer Streifen, eine blaue Jeanshose mit bunten Flicken und blaue Schuhe getragen. Er führte eine Umhängetasche mit sich und hatte eine Mund-Nase-Bedeckung angelegt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

3. Auseinandersetzung auf Parkplatz, Friedrichsdorf-Seulberg, Cheshamer Straße, Dienstag, 24.08.2021, 20:15 Uhr

(fh)Am Dienstagabend kam es auf einem Parkplatz der Cheshamer Straße in Friedrichsdorf-Seulberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 19-Jähriger im Verdacht steht einen 21-Jährigen geschlagen und getreten zu haben. Nach Angaben des 21 Jahre alten Mannes sei dieser mit seinem Fahrzeug und weiteren Begleitern in Seulberg unterwegs gewesen, als er auf Höhe des Parkplatzes von einem Fiat geschnitten wurde und daraufhin auf dem Parkplatz anhalten musste. Plötzlich sei der Fahrer des Fiat ausgestiegen, habe zunächst gegen die Fahrertür getreten und im Anschluss auf den 21-Jährigen Fahrer eingetreten und eingeschlagen. Hierbei verletzte sich der Fahrzeugführer leicht. Im Anschluss habe der junge Täter seine Fahrt fortgesetzt. Am Pkw und an der Brille des Geschädigten entstand Sachschaden. Durch die Polizei konnte der 19-jährige Tatverdächtige zu einem späteren Zeitpunkt an seiner Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

4. Aggressiver Mann leistet Widerstand, Oberursel, Dornbachstraße, Mittwoch, 25.08.2021, 03:30 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochmorgen leistete ein Mann in der Dornbachstraße in Oberursel bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand gegenüber Polizeibeamten, nachdem er zuvor durch sein aggressives Verhalten auffiel. Gegen 03:15 Uhr wurden die Beamten zu einem Wohnhaus in der Dornbachstraße gerufen, da dort ein Mann lautstark die nächtliche Ruhe stören würde. Dort angekommen, stellte die Streife einen 34-Jährigen aus Eschborn fest, welcher als Ursache der Störung ausgemacht werden konnte. Im Rahmen einer Personenkontrolle zeigte sich der 34-Jährige zunehmend aggressiver in dem er den eingesetzten Beamten drohte und sie mehrfach beleidigte. Als er weiterhin einem angeordneten Platzverweis nicht nachkommen wollte, musste er vorläufig festgenommen werden. Auch hierbei setzte der Mann sein Verhalten fort und leistete fortan gegen die Festnahme Widerstand in dem er unter anderem in Richtung eines Beamten getreten habe. Die anschließende Fahrt ging zunächst in das Polizeigewahrsam der Polizeistation Oberursel. Dort angekommen habe der Mann mehrfach gegen Wände geschlagen und sich dabei verletzt. Er wurde letztlich zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort entlassen.

5. Berauscht nach Unfall geflüchtet, Bad Homburg-Gonzenheim, Rathausplatz, Dienstag, 24.08.2021, 21:20 Uhr

(fh)Am Dienstagabend kam es auf dem Rathausplatz in Bad Homburg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der der mutmaßliche Fahrer durch die Polizei angetroffen wurde und sich nun wegen mehreren Straftaten verantworten muss. Zuvor meldeten Zeugen einen Transporter der Marke Renault, welcher gegen einen Betonpfeiler gefahren sei und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte. Der herbeigeeilten Polizeistreife gelang es daraufhin den vermeintlichen Fahrzeugführer unweit des Unfallortes zu ermitteln und zu kontrollieren. Der 23-Jährige aus Bad Homburg räumte gegenüber den Beamten die Fahrereigenschaft zum Unfallzeitpunkt ein. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes und der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes stellte sich heraus, dass er vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, sodass er sich im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen musste.

