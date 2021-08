PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Graffitis an Wahlplakat und Triebwagen +++ mehrere Verkehrsunfälle +++ Versuchter Einbruch in EFH +++ Festnahme nach Bissverletzungen +++ Exhibitionistische Handlungen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Sandelmühlweg Tatzeit: Freitag, 20.08.2021 bis Samstag, 21.08.2021, 09:45 Uhr

Bislang unbekannter Täter beschmierte ein Wahlplakat der CDU durch Graffiti. Neben anderen Motiven wurden auf dem Plakat SS-Runen angebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. 06172 / 120-0 zu wenden, oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61348 Bad Homburg v. d. H., Feldbergstraße Unfallzeit: Samstag, 21.08.2021, gegen 12:20 Uhr

Ein rotes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand parkenden weißen Skoda. Die Frontschürze des Skoda wurde durch die Kollision erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 3000,00 Euro geschätzt. An der Unfallstelle wurden Spuren gesichert, die auf ein rotes Fahrzeug schließen lassen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. 06172 / 120-0 zu wenden, oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

Keine presserelevanten Straftaten

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Beteiligung von ÖPNV

Unfallort: Gattenhöferweg / Gablonzer Straße, 61440 Oberursel Unfallzeit: Freitag, 20.08.2021, 18:33 Uhr

Eine 30-jährige Frankfurterin befuhr mit ihrem Mercedes den Gattenhöferweg in Oberursel. Im Kreuzungsbereich zur Weingärtenumgehung wollte die Frau entgegen der Vorschriftszeichen, man darf hier lediglich nach rechts und links abbiegen, geradeaus den Gattenhöferweg weiterfahren. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin die von links herannahende Straßenbahn U3. Der 56-jährige Straßenbahnfahrer konnte trotz eingeleiteter Bremsung einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern. Das Fahrzeug mitsamt der Insassin wurde noch ca. 15 Meter von der Bahn mitgeschleift. Trotz des enormen Aufpralls blieb sowohl die Fahrzeugführerin, als auch der Straßenbahnfahrer und alle Mitfahrer unverletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Bahnstrecke für ca. 2 Stunden gesperrt. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: Kurmainzer Straße / Am Schmidtstock, 61440 Oberursel Unfallzeit: Samstag, 21.08.2021, 21:06 Uhr

Eine 44-jährige Oberurselerin befuhr mit ihrem Opel Mokka die Kurmainzer Straße in Weißkirchen, aus Richtung Steinbach kommend. Im Einmündungsbereich zur Straße "Am Schmidtstock" beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie jedoch einen ihr entgegenkommenden, 53-jährigen Kraftradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Folge sich der Kraftradfahrer schwer verletzte. Er musste zur weiteren Behandlung mit dem Krankenwagen in ein nächstgelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 7.600 EUR

Polizeistation Königstein

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatort: 61479 Glashütten, Idsteiner Weg

Tatzeitraum: Freitag, 20.08.2021, 15:00 Uhr - Samstag, 21.08.2021, 10:00 Uhr

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz des Tennisvereins geparkt war. Dabei wurde ein Ast in die Windschutzscheibe geworfen, sowie die Beifahrertür auf bisher unbekannte Art und Weise zerkratzt. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor, Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Versuchter Wohnungseinbruch in Schloßborn

Tatort: 61479, Glashütten Schloßborn, Königsteiner Straße Tatzeitraum: Montag, 16.08.2021 - Freitag, 20.08.2021, 15:00 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde in der Königsteiner Straße in Schloßborn versucht, eine Wohnungseingangstür aufzuhebeln. Dabei ließen die Täter nach einigen Versuchen aus unbekanntem Grund von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten. Täter- / Zeugenhinweise liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

mehrere Verletzte durch Person unter Drogeneinfluss

Tatort: 61476 Kronberg, Oberhöchstadt

Tatzeit: Samstag, 21.08.2021 gegen 01:00 Uhr

Durch eine unter dem Einfluss von Drogen stehende 34-jährige Person kam es am frühen Samstagmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz in Kronberg - Oberhöchstadt. Die Person hatte im Rausch mehreren Person Bissverletzungen zugefügt. Als die Person in aggressiver Art und Weise auf die eintreffenden Polizeibeamten losging, kam es zu dem Einsatz von Reizstoff und in Ermangelung einer Wirkung zu dem Einsatz des Schlagstocks gegen die Person. Schließlich konnte die Person überwältigt und fixiert werden. Der Angreifer sowie vier Geschädigte mussten aufgrund der Vorkommnisse in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Polizeibeamte wurden im Zuge der Maßnahmen nicht verletzt.

Verkehrsunfälle

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Polizeistation Usingen

Straftaten:

Exhibitionistische Handlung

Tatort: 61389 Schmitten, Weiltalweg

Tatzeit: Samstag, 21.08.2021, 12:35 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter trat mit heruntergelassener Hose aus einem Waldstück auf den Weiltalweg zwischen Schmitten und Dorfweil. Hier befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Spaziergängerin. Die unbekannte Person griff sich daraufhin in den Schritt und lief der Spaziergängerin kurzzeitig nach. Personenbeschreibung: männlich, ca. 180cm groß, ca. 30 Jahre alt, sehr schlank; Bekleidung: Jeans, grün/braunes T-Shirt Hinweise an die Polizeistation Usingen unter 06081/9208-0

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatort: 61250 Usingen, Neuer Marktplatz

Tatzeit: Samstag, 21.08.2021, 19:30 Uhr - 21:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Windschutzscheibe eines im Tatzeitraum abgestellten Pkw (Mercedes) mit unbekanntem Tatmittel. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500,- Euro. Hinweise an die Polizeistation Usingen unter 06081/9208-0

Diebstahl von Pkw-Anhänger

Tatort: 61250 Usingen, Am Gebackenen Stein Tatzeit: Dienstag, 17.08.2021, 20:30 Uhr bis Freitag, 20.08.2021, 15:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im genannten Tatzeitraum einen Pkw-Anhänger welcher sich auf einem frei zugänglichen Grundstück befand. Hinweise an die Polizeistation Usingen unter 06081/9208-0

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: Grävenwiesbach, Bahnhof

Tatzeit: Samstag, 21.08.2021, 02:02 Uhr

Ein oder mehrere unbekannte Täter besprühten zur Tatzeit einen auf den Bahngleisen abgestellten Triebwagen der Hessischen Landesbahn. Vermutlich durch einen Kontrollgang durch Polizeibeamte der Polizeistation Usingen auf dem Bahngelände gestört brach/en der/die Täter noch während der Ausführung ab und entfernten sich vom Tatort. Hinweise an die Polizeistation Usingen unter 06081/9208-0

Verkehrsunfälle:

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell