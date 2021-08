PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nach Auffahrunfall - BMW-Fahrer muss zur Blutprobe und Gegenstände sichergestellt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Kronberg im Taunus, Hainstraße,

18.08.2021, gg. 19.00 Uhr

(pa)Am Mittwochabend hatte ein kleinerer Verkehrsunfall in Kronberg für einen Autofahrer gleich zwei Strafanzeigen zur Folge. Gegen 19.00 Uhr wurde die Polizei zu einem Auffahrunfall in die Hainstraße gerufen. Dort war ein BMW auf einen VW Polo aufgefahren. Zwar war der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen äußerst gering, jedoch zeigte der Fahrer des BMW - ein 23-jähriger Mann aus Frankfurt - Anzeichen eines vorausgegangenen Drogenkonsums. Ein mit dem Frankfurter durchgeführter Drogenvortest schlug an und erhärtete den Verdacht. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Beamten zwar keine Betäubungsmittel, jedoch wurden ein Schlagring, ein Pfefferspray und ein Klappmesser sowie eine Sturmhaube aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Neben der Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln fertigten die Beamten eine weitere Strafanzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der 23-Jährige wurde durch die Streife zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell