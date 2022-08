Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 19. August 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Thiede: 84-jährige Seniorin Opfer eines Raubüberfalles geworden

15.08.2022, gegen 13:00 Uhr

Am Montag, 15.08.2022, gegen 13:00 Uhr, ist eine 84-jährige Seniorin Opfer eines Raubüberfalles geworden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hat sich die Seniorin zur Tatzeit im Garten ihres Hauses in der Heinrich-von-Kleist-Straße in Salzgitter Thiede aufgehalten. Hier sei sie dann auf der Terrasse auf einen ihr unbekannten Mann getroffen. Dieser habe sie zu Boden geschubst und sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Offensichtlich hatte dieser Unbekannte zuvor vorgefundenes Bargeld aus dem Haus entwendet. Schon bei der Begegnung mit der Seniorin hatte er Teile seiner Beute verloren. Auf seinem weiteren Fluchtweg hat er dann offenbar weiteres Bargeld verloren, dieses war von aufmerksamen Nachbarn aufgefunden und abgegeben worden. Die Seniorin verletzte sich durch den Sturz schwer und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beschreibung des unbekannten Täters: männlich, zirka 175 cm groß, kräftige Statur, trug eine Kappe und war mit einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 05341 / 1897-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell