Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Donnerstag, 18. August 2022:

Peine (ots)

Ilsede: Einbruch in ein Werkstattgebäude

Dienstag, 16.08.2022, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.08.2022, 06:30 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh gelangten bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Werkstatt in der Industriestraße in Ilsede. Ob etwas entwendet worden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Am Fenster ist Sachschaden entstanden. Hinweise an die Polizei unter 05171 / 999-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell