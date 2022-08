Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 18. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Vereinsheim

Dienstag, 16.08.2022, 20:30 Uhr, bis Mittwoch, 17.08.2022, 06:50 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach Einschlagen einer Fensterscheibe in das Vereinsheim eines Sportvereines in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Brand von Müllcontainern

Donnerstag, 18.08.2022, gegen 01:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Donnerstagmorgen der Inhalt zweier, im Stadtgebiet von Wolfenbüttel abgestellte, Müllcontainer in Brand. Gegen 00:55 Uhr wurde der Brand eines Müllcontainers gemeldet, welcher auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Schützenstraße abgestellt war. Das Feuer konnte schnell durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht werden, der Müllcontainer wurde zerstört. Zirka 15 Minuten später wurde der Brand von zwei weiteren Müllcontainern in Groß Stöckheim, Am Stadtwege gemeldet. Auch hier brannten die Container völlig nieder. Zudem wurden zwei in unmittelbarer Nähe parkende PKW durch das Feuer beschädigt. In beiden Fällen handelt es sich vermutlich um eine vorsätzliche Brandlegung, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

