POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 17. August 2022:

Sickte: Exhibitionist belästigt Spaziergängerin aus dem Auto heraus

Freitag, 29.07.2022, gegen 14:00 Uhr

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt geworden ist, soll es am Freitag, 29.07.2022, gegen 14:00 Uhr, auf dem Parkplatz am Freibad in Sickte, Schöninger Straße, zu exhibitionistischen Handlungen durch einen bislang unbekannten Mann gekommen sein. Demnach war das 39-jährige Opfer zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs. Hier sei dann ein Auto in Schrittgeschwindigkeit neben ihr hergefahren und das spätere Opfer sei aus dem Auto heraus von dem Fahrer angesprochen und ausgefragt worden. Dann habe der Unbekannte seine Hose geöffnet und ihr sein entblößtes Geschlechtsteil gezeigt. Anschließend sei er mit seinem Auto in unbekannte Richtung davongefahren. Beschreibung des unbekannten Fahrers: männlich, zirka 50 Jahre alt, kurze dunkle lockige Haare, trug eine Brille mit quadratischen Gläsern, bekleidet mit kurzer beiger Hose und weißem T-Shirt. Bei dem PKW soll es sich um dunkle, metallic farbene Limousine mit WF Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

