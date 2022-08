Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 16. August 2022:

Peine (ots)

Hohenhameln: Einbruchsversuch in Baucontainer scheitert

Freitag, 12.08.2022, 14:00 Uhr, bis Montag, 15.08.2022, 05:30 Uhr

Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Täter nach Aufbrechen des Bauzaunes auf einen Lagerplatz auf dem Neubaugebiet "Am Schildbaum" in Hohenhameln. Im weiteren Verlauf versuchten der oder die Täter dann offensichtlich zwei dort befindliche Container aufzubrechen. Dieses misslang jedoch, so dass kein Eindringen stattgefunden hat. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Ilsede unter 05172 / 370750.

Ersehof: Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Körperverletzung gesucht

Donnerstag, 11.08.2022, gegen 21:00 Uhr

Am Donnerstag, 11.08.2022, gegen 21:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 214, Fahrtrichtung Norden, zwischen der Autobahnanschlussstelle Watenbüttel und der Ortschaft Ersehof zunächst zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die dann in eine Körperverletzung mündete. Demnach war ein 34-jähriger Familienvater mit seiner Familie mit einem VW Bus auf der Strecke unterwegs und beabsichtigte einen vor ihm fahrenden grauen PKW Kia zu überholen. Der Fahrer des Kia war damit offenbar nicht einverstanden und dränget während des Überholvorganges den Bus fast von der Straße, so dass der Fahrer auf den Seitenstreifen ausweichen musste. Kurz vor der Ortschaft Ersehof habe der Fahrer des Kia den Bus dann ausgebremst und sich mit seinem Auto vor den Bus quer auf die Fahrbahn gestellt. Der Fahrer sei ausgestiegen und habe dem Familienvater durch die geöffnet Seitenscheibe zwei Schläge mit der Faust ins Gesicht versetzt. Anschließend sei er wieder in das Fahrzeug gestiegen und habe sich in Richtung Neubrück entfernt. Beschreibung des Unbekannten: männlich, zirka 60 Jahre alt, zirka 175 cm groß, graue Haare, bekleidet mit grauem T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wendeburg unter 05303 / 990890 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell