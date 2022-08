Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 16. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Ahlum: Sachbeschädigung an Protestplakaten

04.08.2022 bis 05.08.2022 und 12.08.2022 bis13.08.2022

In der Nacht vom 04.08. auf den 05.08.2022 und in der Nacht vom 12.08. auf den 13.08.2022 zerstörten bislang unbekannte Täter jeweils zwei Protestplakate gegen da Aufstellen von Windkraftanlagen durch Zerschneiden und Beschmieren. Die Zirka 4 x 1 m großen Plakate befanden sich am Ortseingang von Ahlum aus Richtung Wolfenbüttel kommend. Der Schaden beträgt zirka 150 Euro. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Gastronomiebetrieb

Montag, 15.08.2022, gegen 00:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter gelangte am frühen Montagmorgen nach Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Gastronomiebetriebes an der Halberstädter Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge an vorgefundenem Bargeld, alkoholische Getränke sowie ein Kleintresor entwendet. Zum entstandenen gesamtschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

