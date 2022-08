Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall durch herabstürzende Schaufel eines Minibaggers auf der L 50

Binsfeld (ots)

Am 02.08.2022, gegen 19.15 Uhr, kam einer PKW-Fahrerin auf der L 50 zwischen Binsfeld und Arenrath ein mit einem Minibagger beladener Transporter/ LKW entgegen. Der Transport fuhr in Richtung Arenrath. Dieser verlor in einer Rechtskurve eine nicht gegen Herab- fallen gesicherte Schaufel eines Minibaggers von der Ladefläche. Diese stürzte auf den entgegenkommenden PKW, Fahrtrichtung Binsfeld. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Schaufel konnte in einem angrenzenden Sonnenblumenfeld aufgefunden werden. Ermittlungen zum Besitzer der Baggerschaufel können aufgrund einer an der Baggerschaufel angebrachten Plakette aufgenommen werden.

Sachdienliche Hinweise zum Besitzer der Baggerschaufel oder zum Unfallhergang können an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 - 9260 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell