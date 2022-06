Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Aktion Verkehrssicheres Fahrrad

Marsberg (ots)

Die Verkehrserziehung ist mittlerweile fester Bestandteil im Lehrplan der sauerländer Grundschulen. So wurden auch in diesem Schuljahr wieder Schülerinnen und Schüler auf die Teilnahme im Straßenverkehr vorbereitet. Dazu gehört selbstverständlich auch die Aktion "Verkehrssicheres Fahrrad". Mit Unterstützung von Polizeioberkommissarin Claudia Becker haben die Viertklässler ihr Fahrrad auf Vordermann gebracht und sich so eine Plakette als Auszeichnung für ihr verkehrssicheres Fahrrad verdient. Die Kinder aus den Grundschulen im Stadtgebiet Marsberg konnten sich so eine der begehrten Plaketten ergattern und an einer Verlosung teilnehmen. In Zusammenarbeit mit der Volksbank Marsberg wurden acht Kinder als Preisträger ermittelt und zur Preisverleihung eingeladen. Über eine Fahrradklingel und einen Gutschein von Zweirad Albers durften sich Jesse Kunkel, Elias Schröder, Jonas-Matteo Aßhauer, Marlon Rosenbaum, Sina Bartoldus, Manar Magage, Max Schindler und Linus Fischer freuen.

Auch im nächsten Schuljahr veranstaltet die Volksbank Marsberg, vertreten durch Bianca Hammerschmidt, wieder ein Gewinnspiel zum Thema "verkehrssicheres Fahrrad". Mit der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Volksbank werden Kinder auf den Straßenverkehr vorbereitet und ihnen wird gleichzeitig ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell