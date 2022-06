POL-HSK: Schulhöfe beschädigt

Hochsauerlandkreis (ots) - Meschede: Im Zeitraum zwischen Montag 16 Uhr und Dienstag 7:30 Uhr sind Unbekannte in einen Bauhof in der Freienohler Straße eingebrochen. Die Täter brachen ein Schloss am Tor des Geländes auf und verschafften sich so Zugang. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Marsberg: Im Zeitraum zwischen Freitag 22:10 Uhr und Samstag 2:50 Uhr sind ...

