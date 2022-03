Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mann beleidigt und bespuckt Polizeibeamte

Bocholt (ots)

Als Polizeibeamte am Sonntagmorgen gegen 05.10 Uhr vor einer Gaststätte am Europaplatz erschienen, wurden sie durch einen 18-Jährigen gleich mit einer derben Beleidigung begrüßt. Da der polizeibekannte 18-Jährige kurz zuvor auch in Schlägerei verwickelt war, wurde er durch die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte er die Beamten erneut und bespuckte einer der Polizisten. Weitere Spuckversuche konnten unterbunden werden. Auf der Wache entnahm ein Arzt dem alkoholisierten Beschuldigten eine Blutprobe. Strafverfahren gegen den Bocholter wurden eingeleitet.

