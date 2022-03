POL-BOR: Ahaus - Abschlussmeldung: K45/Kruppstraße - schwerer Verkehrsunfall

Isselburg (ots) - Am 30. November 2021 kam es in einem Isselburger Geschäft zum Diebstahl einer Geldbörse, in der sich auch Debitkarten befanden. Wenig später wurden an einem Geldausgabeautomaten mit den gestohlenen Debitkarten mehrere Bargeldbeträge abgehoben. Der Täter wurde dabei von der Kamera aufgezeichnet. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur ...

mehr