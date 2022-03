Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ladendiebe werden renitent

Bocholt (ots)

Am Samstagabend fiel Mitarbeitern eines Supermarktes an der Friedrich-Wilhelm-Straße auf, dass ein Kunde Waren (Fleisch und Katzenfutter) nicht bezahlt hatte. Der 25-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat und sich derzeit in Bocholt aufhält, wollte flüchten und wehrte sich gegen mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Geschäftes. Er war in Begleitung eines noch unbekannten Mannes, der die Geschädigten bedrohte, letztlich aber flüchtete. Der 25-Jährige hatte eine der Mitarbeiterinnen mit einem Ellenbogenstoß leicht verletzt. Er wurde festgenommen. Der Mittäter wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 - 30 Jahre alt, 170 - 180 cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, blaue Jacke. Er sprach deutsch. Der Täter wurde videografiert - die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell