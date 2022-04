Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall mit Blechschaden (01.04.2022)

Tuttlingen (ots)

Blechschaden in Höhe von geschätzt 8.000 Euro hat ein Autofahrer am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der Kreuzung Möhringer Straße und Friedrichstraße verursacht. Ein 50-jähriger Nissan Quashqai Fahrer fuhr auf der Friedrichstraße in Richtung Möhringer Straße. An der Kreuzung missachtete der Autofahrer die Vorfahrt eines 55-Jährigen, der mit einem Ford Transit auf der Möhringer Straße fuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt. Den am Nissan entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro. Der Schaden am Ford wird auf rund 5.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell