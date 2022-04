Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Einbrecher sprengen Geldautomat (01.04.2022)

Hilzingen (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Freitag, gegen 2 Uhr, Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft in der Dietlishofer Straße verschafft. Im Eingangsbereich des Geschäfts sprengten die Täter anschließend einen Geldautomaten und erbeuteten das darin befindliche Bargeld. Zur Höhe des Bargelds können keine näheren Angaben gemacht werde. An dem Automaten entstand durch die Explosion hoher Sachschaden. Der Gebäudeschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Personen, die in der Nacht im Bereich des Einkaufsmarktes Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion in Rottweil, Tel. 0741 4770, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell