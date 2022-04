Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auto schleudert über die Straße (31.03.2022)

Tuttlingen (ots)

In der Donaueschinger Straße in Tuttlingen ist am Donnerstagabend ein Auto ins Schleudern geraten und gegen eine Laterne geprallt. Ein Mitfahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein 20 Jahre junger Mercedes-Fahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Donaueschinger Straße in Richtung Aesculapkreisel entlang. Auf der regennassen Straße kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte anschließend über die gesamte Fahrbahn sowie eine linksseitige Böschung hinauf. Dort prallte der Wagen gegen eine Laterne und blieb stark beschädigt stehen. Von den drei Insassen wurde der 16-jährige Mitfahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr waren ebenfalls im Einsatz. Ein Abschleppdienst musste den Wagen bergen.

