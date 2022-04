Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Golf prallt gegen Betonmauer

Deißlingen (ots)

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmorgen auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Deißlingen und Dauchingen ereignet. Ein 52 Jahre alter Fahrer eines VW Golf prallte aus noch unbekannten Gründen gegen 8 Uhr frontal auf die Betonwand der Autobahnunterführung. Er wurde in dem neuwertigen Fahrzeug, das an der Front durch den Aufprall erheblich zusammengestaucht wurde, eingeschlossen. Die Feuerwehr Deißlingen, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften sofort anrückte, befreite den Schwerverletzten mit Spezialgerät. Rettungsdienst und Notarzt kam zur Unfallstelle. Nach einer Erstbehandlung wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach einer ersten Einschätzung nicht. Die Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil übernommen und das Autowrack sichergestellt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Der Verbindungsweg war während der Unfallaufnahme gesperrt worden.

