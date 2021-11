Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer kann Hinweise geben?

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch, 7 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Albrecht-Dürer-Straße. Die Einbrecher warfen mit einem vor Ort befindlichen Stein eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Offenbar waren sie auf der Suche nach Wertgegenständen. Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und öffneten mehrere Schubläden und Schränke. Ob die Täter tatsächlich fündig wurden und etwas entwendet haben, ist bislang unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Hauseigentümer befanden sich zur Tatzeit nicht im Haus. Ein aufmerksamer Nachbar verständigte die Polizei am Mittwochmorgen, nachdem er das beschädigte Fenster festgestellt hatte. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum oder die Tage zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet festgestellt haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

