Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vorfahrtsunfall mit Totalschaden (31.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagmorgen hat eine Autofahrerin in Tuttlingen die Vorfahrt eines auf der Schützenstraße fahrenden anderen Fahrzeuges missachtet. Es kam zum Totalschaden eines beteiligten Wagens. Gegen 05:45 Uhr fuhr die 35-Jährige mit einem Mitsubishi Elipse auf der Kronenstraße in Richtung Schützenstraße. An der Kreuzung zur Schützenstraße übersah die Frau das dortige Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" und fuhr ohne nach links zu schauen in die Straße ein. Eine auf der Schützenstraße fahrende 43-Jährige mit einem Opel Astra konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, so dass es zum Zusammenstoß der beiden beteiligten Fahrzeuge kam. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Der Opel wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden.

