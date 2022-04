Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkrs. RW) Teures E-Bike gestohlen

Hardt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist im Römerweg ein teures E-Bike der Marke "Cube" gestohlen worden. Wie der Besitzer des Mountainbikes vom Typ "Stereo Hybrid 160Hpc" bei der Polizei angab, hatte er das erst ein Jahr alte Fahrrad, das eine graue Farbe mit roten Applikationen hat, am Mittwoch am Türgeländer an seiner Wohnadresse angekettet. Nun ist das Elektrorad mit einem Neuwert von fast 8000 Euro spurlos verschwunden. Hinweise zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei Schramberg unter Telefon 07422 2701-0 entgegen

