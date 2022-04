POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Fahrräder beschädigt (31.03./01.04.2022)

VS-Weilersbach (ots) - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum vom 12.03.-29.03.2022 auf dem Sportgelände des FC Weilersbach mehrere Sitzmöbel. Die Unbekannten zündeten Stühle und Bänke an und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro. In einer ...

