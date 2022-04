Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet (31.03.2022)

VS-Villingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr, an einem Kreisverkehr auf der Landesstraße 173 zwischen Villingen und Schwenningen einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Eine 45-jährige Skoda-Fahrerin war auf der L 173 vom Klinikum kommend in Richtung Villingen unterwegs. Als die Frau am Kreisverkehr "Bertholdshöfe" verkehrsbedingt anhielt, streifte sie ein von hinten kommender Peugeot eines 39-Jährigen, der seine Fahrt jedoch über eine Verkehrsinsel hinweg fortsetzte und flüchtete. Die Polizei konnte den Unfallverursacher ermitteln und kurz darauf zuhause antreffen. Dort gab der Mann an Alkohol getrunken zu haben, was ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von fast 1,4 Promille bestätigte. Der 39-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Er muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht rechnen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro. Die Verkehrsinsel blieb unbeschädigt.

