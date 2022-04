POL-KN: (Rottweil) Autofahrerin weicht Katze aus und kommt von der Straße ab

VS-Villingen (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr, an einem Kreisverkehr auf der Landesstraße 173 zwischen Villingen und Schwenningen einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Eine 45-jährige Skoda-Fahrerin war auf der L 173 vom Klinikum kommend in Richtung ...

mehr