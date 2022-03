Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Starkstromkabel von mehreren Baustellen gestohlen

Meppen (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter an gleich drei Baustellen in der Markusstraße und im Habichtweg insgesamt etwa 100 Meter. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell