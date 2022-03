POL-EL: Lingen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Spelle (ots) - Zwischen dem 02. und 08. März haben unbekannte Täter die Spendenbox der katholischen Kirche in Spelle in der Straße Propst-Sandtel-Platz aufgebrochen. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner ...

