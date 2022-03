Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Schule - Zeugensuche der Polizei

Eisenach (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte gelangten gewaltsam zwischen dem 04.03.2022, gegen 17.00 Uhr und dem 05.03.2022, gegen 16.00 Uhr in das Gebäude einer Schule am "Pfarrberg". Die Täter verschafften sich Zugang zum Lehrerzimmer sowie zum Sekretariat und entwendeten dort Bargeld sowie mehrere Computer. Der Wert des Beuteguts beträgt ca. 1.000 Euro. Infolge des Einbruchs entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0053439/2022) entgegengenommen. (db)

