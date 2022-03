LPI-GTH: Kraftstoff gestohlen - Zeugensuche

Gotha (ots) - Am Samstag gegen 23:00 Uhr entglasten ein 20jähriger und ein 22jähriger Gothaer, die Straßenbahnhaltestelle in der Huttenstraße. Die Scheiben hatten eine Größe von 1 m x 2,5 m. Die Entglasung wurde von einem aufmerksamen Bürger beobachtet und die Polizei Gotha konnte wenige Minuten später der Beiden habhaft werden. Beide Personen erwartet nun eine Anzeige und die Rechnung für zwei neue Scheiben. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr