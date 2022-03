POL-EL: Spelle - Spendenbox in Kirche aufgebrochen

Nordhorn (ots) - Zwischen dem 04. und 07. März brachen unbekannte Täter in Nordhorn in der Firnhaberstraße in einen Keller ein. Die unbekannten Täter entwendeten ein graues Damenrad der Marke "Villiger". Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 130 ...

