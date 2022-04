Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Tannheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei leicht verletzte Personen und hoher Schaden bei Unfall (31.032022)

VS-Tannheim (ots)

Zwei leicht Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstag, gegen 13.45 Uhr, an der Kreuzung der Landesstraße 181 und der Kreisstraße 5712 auf Höhe Tannheim passiert ist. Eine 35 Jahre alte Frau fuhr mit einem Audi von Tannheim in Richtung Überauchen. An der Kreuzung der L181 und der K5712 übersah die 35-Jährige einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes Vito mit Anhänger. Die Autos stießen auf der Kreuzung zusammen. Der Audi schleuderte durch die Wucht des Aufpralls gegen ein Verkehrszeichen. Am Mercedes riss der Anhänger ab und landete im Grünstreifen. Die jeweils alleine im Auto befindlichen Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Sowohl der Audi, als auch der Mercedes und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit. Zwei Abschleppdienste bargen die demolierten Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell