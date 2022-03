Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 4. - 6. März 2022

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde am vergangenen Wochenende insgesamt 583 Mal alarmiert. In 220 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Acht Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 307 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu 14 Brandeinsätzen und in 35 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es am vergangenen Wochenende zu fünf Fehlalarmen, welche durch die Auslösung automatischer Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

PKW überschlägt sich

Wann: 4. März 2022 08:01 - 12:07 Uhr Wo: B6 Weißig

Etwa 500 m nach der Ortslage Weißig war aus noch zu ermittelnder Ursache ein PKW BMW verunfallt. Das Fahrzeug hatte sich dabei überschlagen und war auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die Fahrerin des Fahrzeuges konnte sich von selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst notärztlich versorgt. Die ersteintreffende Stadtteilfeuerwehr sicherte das Fahrzeug und die Unfallstelle. Im Anschluss wurden auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 19 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen, der Rettungswache Gönnsdorf sowie die Stadtteilfeuerwehr Weißig.

Brand am Japanischen Palais

Wann: 5. März 2022 19:34 - 20:19 Uhr Wo: Palaisplatz

Aus noch zu ermittelnder Ursache geriet ein etwa fünf Quadratmeter großer Laubhaufen in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurden unmittelbar benachbarte Scheiben des Japanischen Palais zerstört. Unter Verwendung eines Wasser-Schaum-Gemisches konnte ein Trupp mit einem Strahlrohr den Brand löschen und eine Ausbreitung der Flammen auf das Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kellerbrand geht glimpflich aus

Wann: 6. März 2022 01:27 - 02:47 Uhr Wo: Liebenauer Straße

Über den Notruf 112 wurde der Integrierten Regionalleitstelle eine Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen nahmen sie im Treppenraum eine leichte Rauchentwicklung wahr. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete den Kellerbereich und fand zwei bereits erloschene Brandstellen vor. Durch die Einsatzkräfte wurde ein mobiler Rauchvorhang installiert, wodurch eine weitere Ausbreitung des Brandrauches verhindert werden konnte. Mit Elektrolüftern wurde die Rauchentwicklung aus dem Gebäude entfernt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

Angriff auf Rettungskräfte

Wann: 6. März 2022 05:27 - 06:22 Uhr Wo: Prohliser Allee

Die Besatzung eines Rettungswagens des Malteser Hilfsdienstes wurde zu einem internistischen Notfall alarmiert. Während die Einsatzkräfte den Patienten mit einer Trage in den RTW verbrachten, näherte sich ihnen eine männliche Person. Der Mann sprach die Einsatzkräfte provozierend an, welche zunächst deeskalierend auf die Person einwirkten. Als die Situation dennoch eskalierte, zogen sich die Sanitäter in den RTW zurück und riefen die Polizei. Der Angreifer schlug daraufhin mit Händen und Füßen auf das Fahrzeug ein und beschädigte den rechten Seitenspiegel. Den Sanitätern gelang es mit dem Fahrzeug zu flüchten. Ein zweiter Rettungswagen wurde angefordert um den Patienten ins Krankenhaus zu transportieren. Durch den Führungsdienst der Feuer- und Rettungswache Altstadt wurden der Schaden und der Sachverhalt dokumentiert. Das beschädigte Fahrzeug musste außer Dienst genommen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tierrettung

Wann: 6. März 2022 10:55 - 12:26 Uhr Wo: Wölfnitzer Ring

Der Integrierten Regionalleitstelle Dresden wurden über den Notruf 112 mehrere hilflose Katzen auf dem Balkon einer Wohnung im 6. Obergeschoss gemeldet. Ein Tier wäre bereits abgestürzt. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten bestätigte sich diese Lage. Ein Tier lag Tot vor dem Hauseingang. Eine weitere Katze befand sich auf der Balkonbrüstung und drohte ebenfalls abzustürzen. Die Mieter der Wohnung waren offenbar nicht zu Hause. Es wurde ein Drehleiter in Stellung gebracht. Parallel dazu ging ein Trupp über den Nachbarbalkon vor. Die Katze auf dem Balkon konnte unverletzt gerettet werden. Im Verlauf des Einsatzes trafen Angehörige der Mieter an der Einsatzstelle ein, welche sich der Tiere annahmen. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Löbtau.

Brand eines Staubsaugers in einem Baum

Wann: 6. März 2022 13:27 - 15:49 Uhr Wo: Elberadweg nahe der Carolabrücke

Als die Kolleginnen und Kollegen der Feuer- und Rettungswache Albertstadt die Alarmmeldung erhielten, mussten Sie zwei Mal hinschauen um es zu glauben. Über den Notruf 112 wurde der Brand eines Staubsaugers in einem Baum gemeldet. Tatsächlich befand sich am Elberadweg in etwa drei Metern Höhe ein roter Staubsauger, aus welchem eine Rauchentwicklung zu erkennen war. Mit einem Einreißhaken wurde der Staubsauger aus dem Baum entfernt, das Gerät geöffnet und das Brandgut gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Brand eines PKW

Wann: 6. März 2022 14.03 - 15:49 Uhr Wo: Peschelstraße

Aus noch zu ermittelnde Ursache war der Motorraum eines PKW VW Touran in Brand geraten. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, hatten die Flammen bereits auf den Innenraum übergegriffen. Mit einem Strahlrohr ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau.

Frau verbrennt Bekleidungsstücke

Wann: 6. März 2022 20:56 - 21:29 Uhr Wo: Bischofsplatz

Aus bislang unbekannten Gründen verbrannte eine weibliche Person neben einer Haltestelle Bekleidungsstücke. Durch den Brand wurde ein Medienschacht in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand und kontrollierte den Schacht mit einer Wärmebildkamera. Eine Ausbreitung konnte ausgeschlossen werden. Die Polizei setzte die Frau fest und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

PKW-Brand droht überzugreifen

Wann: 7. März 2022 00:40 - 01:54 Uhr Wo: Budapester Straße

Bei Fahrtantritt geriet ein PKW Peugeot 307 CC in Brand. Die Fahrzeuginsassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie versuchten mit einem Handfeuerlöscher aus einem unmittelbar benachbarten Hochhaus den Brand zu löschen, was jedoch nicht gelang, da das Fahrzeug in kürzester Zeit im Vollbrand stand. Mit Wasser und Schaum nahmen die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung auf. Durch die massive Hitzeeinwirkung wurde ein weiterer PKW beschädigt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell