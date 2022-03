Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Kellerbrand in einem Wohnhochhaus

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann: 3. März 2022 9:35 - 10:30 Uhr Wo: Florian-Geyer-Straße

Der Integrierten Regionalleitstelle Dresden wurde eine Rauchentwicklung im Kellerbereich eines 10-geschossigen Wohnhochhauses gemeldet. Aus noch zu ermittelnder Ursache war in einer Kellerbox ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, waren Brandgeruch und Rauch deutlich wahrnehmbar. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen zur Erkundung in den Kellerbereich vor. Nach kurzer Suche konnte der Brandherd lokalisiert und mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Im Anschluss wurde der betroffene Bereich belüftet und vom Brandrauch befreit. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Alberstadt und Striesen, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell