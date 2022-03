Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 3. März 2022

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 226 Mal alarmiert. In 83 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Sechs Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 220 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu sieben Brandeinsätzen und in acht Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu drei Fehlalarmen, welche durch die Auslösung automatischer Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Wann: 3. März 2022 16:39 - 19:27 Uhr Wo: BAB 4 DD-Görlitz

Im Bereich der Anschlussstelle Hermsdorf waren aus noch zu ermittelnder Ursache fünf Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Rettungsdienst führte eine notärztliche Erstversorgung durch und transportierte im Anschluss beide Patienten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Durch die Feuerwehr wurden die Fahrzeuge gesichert und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau sowie der Rettungswachen Klotzsche und Trachau.

Brand in einer Zwischendecke

Wann: 3. März 2022 19:53 - 00:10 Uhr Wo: Obergraben

Über den Notruf 112 wurde der Integrierten Regionalleitstelle Dresden ein Wohnungsbrand gemeldet. Aus noch unbekannter Ursache war es im Bereich der Zwischendecke zwischen dem zweiten und dritten Obergeschoss zu einem Brand gekommen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Außer einer Rauchentwicklung und erhöhten Kohlenmonoxid-Werten im dritten Obergeschoss war durch die Einsatzkräfte initial nichts festzustellen. Im Laufe der Erkundung zeigten sich jedoch im Fußbodenbereich des dritten Obergeschosses braune Flecken, so dass der Brandherd nach dem Öffnen der Decke im zweiten Obergeschoss lokalisiert werden konnte. Auf einer Fläche von etwa 15 Quadratmetern hatte sich der Brand ausgebreitet. Mit einem Strahlrohr sowie einem Kleinlöschgerät wurde die Brandbekämpfung vorgenommen. Beide betroffenen Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Die Mieter konnten kurzfristig in einem Hotel unterkommen. Ein Feuerwehrmann wurde bei diesem Einsatz leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 32 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der Rettungswachen Pieschen und Neustadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

Kleintransporter und E-Fahrzeug geraten in Brand

Wann: 3. März 2022 21:30 - 22:40 Uhr Wo: Döhlener Straße

Aus noch zu ermittelnder Ursache gerieten ein abgestellter Kleintransporter Renault sowie ein abgestellter PKW VW ID3 in Brand. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, gab es mehrere kleinere Explosionen und die Flammen drohten auf beide Fahrzeuge vollkommen überzugreifen. Durch einen raschen Löschangriff konnte der Brand im Frontbereich des Renault mit einem Strahlrohr schnell gelöscht werden. Das Elektrofahrzeug war im Heckbereich bereits soweit zerstört, dass durch die dadurch entstandene Öffnung das Löschmittel zielgerichtet auf den Brandherd aufgebracht und eine Beschädigung des Fahrzeugakkus verhindert werden konnte. Am VW wurde die spannungsführende Leitung das Hochvoltsystem getrennt und mit einer Wärmebildkamera die Temperatur permanent kontrolliert. Beide Fahrzeuge wurden nach der erfolgreichen Brandbekämpfung vom Abschleppdienst übernommen. Die Lagerung des Elektrofahrzeuges erfolgt auf einer Freifläche des Abschleppunternehmens. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau sowie die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz.

