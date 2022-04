POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) Fassade des Jüdischen Museums beschmiert (01.04.2022)

Tuttlingen (ots) - In der Donaueschinger Straße in Tuttlingen ist am Donnerstagabend ein Auto ins Schleudern geraten und gegen eine Laterne geprallt. Ein Mitfahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein 20 Jahre junger Mercedes-Fahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Donaueschinger Straße in Richtung Aesculapkreisel entlang. Auf der regennassen ...

