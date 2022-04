Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Diebe schlauchen Diesel von Lastwagen ab (28.03.-01.04.2022)

Tuttlingen) (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche sind an mehreren in der Maybachstraße geparkten Lastwagen Tankdeckel aufgebrochen und rund 100 Liter Diesel aus den Tanks abgeschlaucht worden. Durch die Taten entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Für den Abtransport dürften die Dieseldiebe ein entsprechend großes Fahrzeug, möglicherweise einen Kleintransporter oder einen Anhänger benutzt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 9410 entgegen.

