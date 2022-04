Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Ohne Führerschein unterwegs und Unfall gebaut (30.03.2022)

Singen (ots)

Ohne Führerschein unterwegs war ein Autofahrer, der am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, auf der Straße "Am Posthalterswäldle" einen Unfall gebaut hat. Der 30-jährige Suzuki-Fahrer ließ sich von einem Fußballspiel auf einem angrenzenden Sportplatz derart vom Verkehr ablenken, dass er in das Heck eines vor ihm befindlichen Autos fuhr, welches wiederum auf einen Dacia geschoben wurde. Die Höhe des an allen drei Autos entstandenen Sachschadens beträgt mehrere tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

