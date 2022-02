Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- Innenstadt

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lübeck (ots)

Am Freitag, den 04.02.22, wurde zwischen 11:45 und 13:10 Uhr ein geparktes Fahrzeug in der Mühlenstraße angefahren. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Das 1. Polizeirevier Lübeck führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Der geschädigte Fahrzeughalter aus Lübeck stellte seinen VW Bus, gegen 11:45 Uhr, in der Mühlenstraße, in Höhe der dortigen Moschee, ab. Als der Mann, um circa 13:10 Uhr, zurückkam, bemerkte er frische Unfallspuren an seinem Fahrzeug. Ein Zeuge sprach den Lübecker an und wies auf einen weißer Mercedes GLE Coupé hin, der den Unfall verursacht hatte. Die Personalien dieses Zeugen wurden durch den Geschädigten jedoch nicht notiert. Im Anschluss suchte der Fahrzeughalter das 1. Polizeirevier Lübeck auf und erstattete dort Strafanzeige wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lübeck unter der Rufnummer 0451-131-6145 zu melden.

