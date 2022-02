Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Ahrensbök- Landesstraße 184- Höhe Flugplatz Siblin

Fahrzeug schleudert aufgrund plötzlicher Glätte in den Graben

Lübeck (ots)

Am heutigen Montagvormittag (21.02.) kam ein PKW von der Fahrbahn ab, nachdem sich dort aufgrund eines starken Hagelschauers eine Eisschicht gebildet hatte. Der Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn musste vorübergehend gesperrt werden. Gegen 09:45 Uhr fuhr ein 31-jähriger Lübecker mit seinem Mazda CX-5 auf der Landesstraße 184 von Ahrensbök in Richtung Eutin. In Höhe des Flugplatzes Siblin verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem sich dort aufgrund eines starken Hagelschauers eine Eisschicht auf der Fahrbahn gebildet hatte. Der PKW drehte sich und kam nach links von der Straße ab. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Abschleppmaßnahmen musste die Landesstraße für circa eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen werden durch die Polizeistation Ahrensbök geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell