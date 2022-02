Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Sereetz

Baustoffe von Baustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Anfang Februar 2022 wurde bei der Polizei in Ratekau der Diebstahl von mehreren sogenannten Fassadenrinnen angezeigt. Unbekannte hatten die Elemente von einem Baustellengelände in Sereetz entwendet. Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei in Ratekau jetzt Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder zu den entwendeten Baustoffen machen können.

Ereignet hatte sich die Tat bereits zwischen dem 21.12.2021 und dem 29.01.2022 auf einem Gelände in der Schwartauer Straße in Sereetz, auf dem derzeit mehrere Mehrfamilienhäuser neu gebaut werden. Die insgesamt 12 Fassadenrinnen, pro Stück circa 15 Kilogramm schwer und circa 100cm lang, waren bereits an den dortigen Balkonen montiert und dürften im Rahmen des Diebstahls durch den oder die Täter fachmännisch abgebaut worden sein.

Die Polizei in Ratekau ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls in mehreren Fällen und sucht Zeugen, die im Verlauf des Tatzeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Baustellennähe an der Schwartauer Straße beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04504-7088880 oder via E-Mail unter Ratekau.PSt@polizei.landsh.de entgegen.

