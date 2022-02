Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Innenstadt

Erst Kontrolle im Bus - dann Einzahlung in der JVA

Lübeck (ots)

Am Donnerstag, 17.02.2022, wurden Beamte des 1. Polizeireviers Lübeck zu einer Bushaltestelle am Kohlmarkt in Lübeck geschickt. Dort konnte ein Fahrgast in einem Bus sich nicht ausweisen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann per Haftbefehl gesucht werde.

Gegen 17:53 Uhr erging für die Polizisten der Einsatz, sich zum Kohlmarkt zu begeben, da eine männliche Person sich gegenüber einer Kontrolleurin im Bus nicht ausweisen könne. Bei der Überprüfung der Personalien durch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass gegen den 31-jährigen Lübecker ein Haftbefehl vorlag. Er sollte entweder einen mittleren dreistelligen Betrag entrichten oder für eine gewisse Zeit eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Der Mann konnte das Geld aufbringen und ihm wurde sodann die bei der Justizvollzugsanstalt in Lübeck erforderliche Einzahlung ermöglicht. Anschließend wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell