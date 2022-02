Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Schashagen/ Bliesdorf

Opfer einer räuberischen Erpressung verliert sein Augenlicht - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck:

Bereits am 4. Januar 2022 kam es in der Ortschaft Bliesdorf zu einer Auseinandersetzung, bei der ein bislang Unbekannter dem 21-jährigen Opfer aus Neustadt in Holstein Geld raubte und schwer verletzte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 23:30 Uhr am Dienstagabend (04.01.) wartete der Geschädigte an einer Bushaltestelle an der Bundesstraße 3 in Bliesdorf auf ein Taxi, um nach Hause zu fahren. Zeitgleich hielt ein blauer VW Golf an der Haltestelle, ließ den Beifahrer aussteigen und fuhr weiter. Dieser Beifahrer schlug sofort unmotiviert auf den 21-Jährigen ein. Anschließend raubte der Aggressor eine geringe Menge Bargeld. Nach bisherigem Erkenntnisstand verlor der junge Mann auf einem Auge die Sehkraft.

Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizeistelle in Neustadt in Holstein ermitteln wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung sowie der schweren Körperverletzung und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen.

Wer kann Hinweise zum Fahrzeugführer oder zum PKW, aus dem der Tatverdächtige stieg, geben. Hierbei handelte es sich um einen älteren VW Golf, der auffällig blau lackiert war und über einen Heckspoiler verfügte. Weiterhin wird der Golf-Fahrer, der an dem besagten Abend die Bundesstraße 501 aus Richtung Grömitz kommend in Fahrtrichtung Neustadt befuhr und den Tatverdächtigen an der Haltestelle absetzte, gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04561-6150 oder per E-Mail an Neustadt.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

