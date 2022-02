Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Elektrofahrzeug brennt - Polizei ermittelt zur Brandursache

Lübeck (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (20.02.) meldeten Passanten über Notruf einen qualmenden PKW, der auf einem Parkplatz für Elektrofahrzeuge in der Beckergrube stand. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Fahrzeug. Im Auto konnte die Polizei Beweismittel zur möglichen Brandursache sicherstellen. Gegen 08:25 Uhr wurde der Polizeileitstelle in Lübeck ein qualmendes Elektroauto in der Beckergrube, im Bereich Fünfhausen, mitgeteilt. Dieses stand auf einem Parkplatz und war unbesetzt. Die Fensterscheiben waren bereits angerußt. Die Beamten des 1. Polizeireviers trafen kurz darauf am Einsatzort ein und sperrten zunächst die angrenzende Fahrbahn. Der Halter des Lübecker Citroen konnte durch die Polizei verständigt werden. Er kam ebenfalls zu seinem Auto. Die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr konnte nach dem Öffnen im Innenraum einen angebrannten Gegenstand sichten. Das Feuer konnte sich jedoch nicht weiter ausbreiten, sodass es bei einem geringen Sachschaden blieb. Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den PKW beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell