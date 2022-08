Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 15. August 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Verkehrsunfall, ein Autofahrer leicht verletzt, hoher Sachschaden

Sonntag, 14.03.2022, gegen 05:00 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen ereignet sich im Kreuzungsbereich Kattowitzer Straße / Bruchmachtersenstraße, "Kreuzung Alter Kreisel", ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt worden ist. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Auto mutmaßlich trotz Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren. Hier kam es dann zur Kollision mit dem Auto eines 61-jähriger Fahrers, der hierbei leichte Verletzungen erlitt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 20000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Zeugen, insbesondere drei jugendliche Personen, die sich zunächst am Unfallort befunden haben sollen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen. Telefon: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: 17-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein im Auto unterwegs

Sonntag, 14.08.2022, gegen 04:20 Uhr

Am Sonntag, 14.08.2022, gegen 04:20 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei einen Autofahrer, der nach Zeugenangaben zuvor mehrfach mit einem Auto die Julius-Leber-Straße befahren haben soll. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer erst 17 Jahre alt ist, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Auto ohne Wissen des Fahrzeughalters benutzt hatte. Ein Alkoholtest ergab zudem einen Wert von 0,39 Promille. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen, verschiedene Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell