POL-SZ: Pressemitteilung PK Wolfenbüttel

Peine (ots) - Körperverletzung Am 13.08.22 um 00:15 Uhr kam es im Triftweg in Ilsede zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug dem 50jährigen Opfer gegen den Kopf, so dass dieses stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Das Opfer wurde zur Untersuchung in das Klinikum Peine verbracht. Diebstahl eines Zigarettenautomaten In der Zeit ...

mehr