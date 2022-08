Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den Bereich Peine vom 13.08.2022

Peine (ots)

Körperverletzung

Am 13.08.22 um 00:15 Uhr kam es im Triftweg in Ilsede zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug dem 50jährigen Opfer gegen den Kopf, so dass dieses stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Das Opfer wurde zur Untersuchung in das Klinikum Peine verbracht.

Diebstahl eines Zigarettenautomaten

In der Zeit von Donnerstag, 11.08.2022, 21 Uhr bis Freitag, 12.08.2022, 14 Uhr wurde in der Woltorfer Straße in Meerdorf ein an einer Hauswand montierter Zigarettenautomat entwendet. Der Schaden liegt bei 2000 Euro. Im gleichen Zeitraum wurde in der Ostpreußenstraße in Wendeburg die Front eines Zigarettenautomaten aufgehebelt. Hier wurden Bargeld und Zigaretten entwendet, der Automat wurde stark beschädigt. Der Schaden liegt hier ebenfalls im Bereich von ca. 2000 Euro.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 13.08.22 um 00:09 Uhr wurde in der Schäferstraße in Peine ein 40jähriger mit einem E-Scooter kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,45 mg/l. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer Am 12.08.22 um 18:30 Uhr kam es auf der L 321 bei Woltorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 31jährige Radfahrer überquerte die L 321 und übersah hierbei die bevorrechtigte 34jährige mit ihrem VW. Durch den Zusammenstoß wird der Radfahrer leicht verletzt und in das Klinikum Peine verbracht.

Verkehrsunfall

Am 13.08.22 um 02:31 Uhr kam es in Ohlum, Kuhtrift zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 61jährige fuhr alleinbeteiligt mit ihrem VW Beetle von Mehrum kommend in südlicher Richtung und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen einen Baum. Zur medizinischen Versorgung wurde sie in das Klinikum Peine verbracht. Eine Blutprobe wurde entnommen.

